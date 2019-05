Hospital de Rio Negro anuncia superávit de R$ 280 mil em 2018

O superávit é uma conquista da atual administração do HBJ que depois de anos conseguiu fazer com que a instituição fechasse um exercício financeiro no azul

Compartilhar no Facebook

Através das redes sociais o Hospital Bom Jesus (HBJ) anunciou que no ano de 2018 a instituição teve um superávit de R$ 279.499,31. O resultado foi divulgado após reunião da direção e administração do hospital com os associados, onde os balanços financeiros foram apresentados.

Segundo a direção do hospital, o superávit apresentado demonstra que a estratégia de trabalho tem alcançado eficácia e resultados positivos tanto na parte financeira como de melhorias em toda a estrutura hospitalar.

O superávit é uma conquista da atual administração do HBJ que depois de anos conseguiu fazer com que a instituição fechasse um exercício financeiro no azul.

Em 2018 o Hospital Bom Jesus realizou mais de 1.300 procedimentos cirúrgicos (Convênio – 421, SUS – 271 e Particular – 692). Forma mais de duas mil internações (Convênio – 433, SUS – 1.203 e Particular – 557) e mais de 38 mil atendimento do Pronto Atendimento.

O HBJ teve um total de receitas em 2018 – operacionais e não operacionais – de R$ 9.468.020,29 contra uma despesa de R$ 9.188.520,98.

Na reunião a direção do hospital apresentou um gráfico que mostra como as contas da instituição evoluíram desde 2013 o hospital vem quando naquele ano fechou com um saldo negativo de cerca de R$ 1,7 milhão, em 2014 o saldo negativo foi de pouco mais de R$ 190 mil, em 2015 mais de R$ 2 milhões. Já em 2016 o saldo negativo foi de R$ 250 mil e em 2017 R$ R$ 182.749,76.