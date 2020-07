Hospital de Rio Negro recebe doação de álcool gel, máscaras e kits de higiene

As doações tem o objetivo de auxiliar os profissionais da saúde e pacientes na prevenção da Covid-19. Os itens são essenciais para o combate ao coronavírus e são os primeiros a se esgotarem.

A Farmácia AC Farma e parceria com o Rotary Club de Rio Negro – 66 anos efetuaram a doação de álcool gel, máscaras e kits de higiene para o Hospital Bom Jesus (HBJ) de Rio Negro.

O álcool em gel e as máscaras foram doadas pela AC Farma e os kits de higiene pelas mulheres e esposas do rotarianos do Rotary Club.

As doações tem o objetivo de auxiliar os profissionais da saúde e pacientes na prevenção da Covid-19. Os itens são essenciais para o combate ao coronavírus e são os primeiros a se esgotarem.

A diretora do HBJ, Jurema Gontarski, recebeu os itens da Ana Catarina Scholze de Souza, sócia-proprietária da AC Farma e do presidente do Rotary Club de Rio Negro, André Luiz Lopes de Souza.