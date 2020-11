Hospital de Rio Negro recebe R$ 512 mil para reformas e construção de novos leitos

Compartilhar no Facebook

O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, nesta quinta-feira (29), assinou um convênio no valor total de R$ 512.889,97 para a recuperação da estrutura da cobertura da Sociedade Hospital Bom Jesus de Rio Negro. Desde 2013 uma das alas do prédio está desativada por que o telhado está comprometido.

O convênio que vai trazer mais segurança, mais suporte e mais saúde para a população que a unidade abrange.

O estado repassou R$ 482.715,45 e o município e aproximadamente R$ 30 mil é de responsabilidade do próprio hospital. Como unidade filantrópica, a unidade hospitalar recebe doações de diversas instituições além de recursos públicos.

A direção do hospital, afirmou que o recurso será muito bem aproveitado na área da saúde para a recuperação de uma ala inteira do hospital que desabou já há muitos anos. “O hospital vem lutando faz muito tempo juntando projetos, certidões negativas e todos os documentos para conseguir esse recurso que agora felizmente chegou”, comemora a direção do hospital.

HOSPITAL

A Sociedade Hospital Bom Jesus é um hospital filantrópico e o único do município de Rio Negro. Foi fundado em 06 de agosto de 1924 e em 2019 o a unidade hospitalar realizou por mês 3.300 atendimentos de 17 especialidades, 190 internações e 100 cirurgias.

Segundo a presidente da Sociedade Hospital Bom Jesus, Jurema Gontarski, a essência do hospital é cuidar com excelência de seus pacientes. “Nosso hospital tem como prioridade a humanização, qualidade no serviço prestado e atendimento voltado especialmente para a população mais carente”.

UTI

Jurema Gontarski explicou que já há tratativas encaminhadas sobre novos serviços para a unidade filantrópica. Pela característica da população, e por já ter no corpo clínico profissional geriatra, um dos interesses é ter um serviço bem abrangente em relação aos idosos. “Estamos conversando para atender os idosos que são em grande quantidade na cidade e na nossa microrregião”, disse.

Outro aspecto que a região demonstra potencial é pela posição geográfica que a cidade está. É um entroncamento de rodovias e o índice de acidentes é alto, de acordo com a responsável pelo Hospital. “Solicitamos a construção de UTI porque poderíamos atender Campo do Tenente, Quitandinha, Piên e talvez outros municípios. A posição geográfica propicia muitos acidentes e hoje não temos condições de atender muitos pacientes. Assim, eles são deslocados para Curitiba e sabemos que em trauma cada minuto é importante para salvar a vida”, afirmou a presidente do Hospital.

