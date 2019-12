Igreja Luterana de Rio Negro completa 130 anos

Alvo de intolerância, a igreja possui até os dias de hoje nas portas as marcas dos apedrejamentos sofridos durante a Primeira Guerra Mundial.

Neste dia 27 de dezembro comemoram-se os 130 anos da inauguração da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Rio Negro. Conheça a história de um dos pontos turísticos mais visitados de Rio Negro:

Após os tempos agitados da Revolução Federalista de 1893/94, notou-se uma necessidade pela Comunidade Evangélica Luterana de Rio Negro em construir uma nova comunidade Cristã em Rio Negro.

Então no dia 09 de julho de 1889, 30 famílias de imigrantes alemãs incentivadas e lideradas pelo Pastor David Wilhelm, suíço conhecido como “velho veterano da Igreja Evangélica” que na época atuou na Comunidade Evangélica de Joinville, iniciaram a construção de uma igreja, a fim de organizar uma nova comunidade cristã em Rio Negro.

A bela construção localizada na Rua Bom Jesus, nº 84 – Centro, ocorreu de forma rápida, com seu início em 13 de agosto de 1889 e inauguração em 27 de dezembro do mesmo ano. Por mais que a legislação da época não permitisse, a igreja era adornada com esguia torre. Em 1937 foram inaugurados dois sinos, em 1954 a igreja foi ampliada e em 1955 reinaugurada.

Alvo de intolerância, a igreja possui até os dias de hoje nas portas as marcas dos apedrejamentos sofridos durante a Primeira Guerra Mundial.

A comunidade, sempre muito unida, recebeu na época elogios de um jornal de Curitiba, destacando o espírito de unidade e empreendimento dos evangélicos, valores que continuam até os dias de hoje, com seus 130 anos de história e testemunho da fé, prática do amor cristã e alegria.

Fonte: Secretaria de Cultura de Rio Negro