Imagens ao vivo de câmeras instaladas em Rio Negro são exibidas na TV

A Prefeitura Municipal de Rio Negro e a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A assinaram um Termo de Cessão Gratuita de Uso de Imagens. A partir desta semana a RPC TV usará na sua programação algumas das imagens geradas por câmeras instaladas pela Prefeitura.

As mesmas imagens fornecidas à TV estão disponíveis ao público através do portal da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cameras-online

Esta é uma importante parceria para divulgar o município de Rio Negro em âmbito estadual, nacional e até mesmo internacional, já que o contrato também prevê a utilização das imagens em programas exibidos no exterior. Não há nenhuma contraprestação, pecuniária ou não, para ambas as partes no contrato firmado.

O termo assinado tem por objeto a cessão gratuita das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento de tráfego instaladas pela Prefeitura para serem utilizadas a critério da emissora em flashes, telejornais e programas da RPC Curitiba e das demais emissoras integrantes da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), inclusive em rede nacional e internacional, na Rede Globo de Televisão e suas afiliadas em qualquer plataforma, com vistas a propiciar à população informações de interesse público acerca do fluxo do trânsito nas principais vias do município de Rio Negro, entre outros temas, como o clima e a temperatura atual no município.

A segurança pública é prioridade para a atual gestão da Prefeitura de Rio Negro, que aliou a tecnologia com a segurança e proteção. Atualmente são aproximadamente 400 câmeras instaladas em locais estratégicos na cidade e no interior de Rio Negro.

As câmeras estão instaladas em ruas, avenidas, praças, escolas e centros infantis, postos de saúde, ginásios de esportes, cemitério municipal, entre outros espaços públicos e são espelhadas em um espaço centralizado, na Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro.