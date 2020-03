Inaugurada a nova garagem de blindados da 11ª Bia AAAe AP em Rio Negro

A 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, orgânica da 5ª Bda C Bld, inaugurou na quinta-feira (12) a nova garagem de viaturas blindadas sobre lagartas. A cerimônia contou com a presença do comandante da 5ª Bgd C Bld, Gen Bda Marcio de Souza Nunes Ribeiro e comitiva da Comissão Regional de Obras 5 (CRO 5). A obra inaugurada foi patrocinada com recursos do Programa estratégico do Exército Sentinela da Pátria, tendo sido iniciada no dia 08 de outubro de 2018 e entregue no dia 05 de março de 2020. A Comissão Regional de Obras 5 (CRO 5) foi o órgão responsável pelo projeto, contratação e fiscalização da obra que já finalizada servirá para alocar as viaturas blindadas VBC Gepard 1A2 nas dependências da 11ª Bia AAAe AP.

- Publicidade -