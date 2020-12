Inaugurado o Parque de Eventos Dr. Valmor Ribeiro Nardes

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, inaugurou na manhã desta terça-feira (29) o Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Ribeiro Nardes.

O parque está sendo construído em etapas. A estrutura inaugurada conta com pavilhão de 1.000 m² em estrutura pré-moldada, telhas termo acústicas, piso em concreto armado e platibandas metálicas. Há ainda área com banheiros em estilo germânico, com acessibilidade e depósito de materiais, sala administrativas com banheiros, área para informações turísticas e espaço para profissionais de segurança. O pátio em paver tem 3.300 m² e um moderno sistema de iluminação.

Leva o nome do ilustre rionegrense Dr. Valmor Ribeiro Nardes, advogado, professor e produtor rural, que escolheu o Rio Negro como cidade do coração.