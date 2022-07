Iniciada a 26ª edição do Seminário de Educação de Rio Negro

Aproximadamente 300 professores da rede municipal de educação serão capacitados em dois dias de evento

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Iniciou nesta terça-feira (19) o 26º Seminário de Educação de Rio Negro, realizado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação. O evento tem como objetivo capacitar os professores da rede municipal de ensino.

O evento é referência na educação na região. Ao longo dos anos o Seminário de Educação já reuniu e capacitou milhares de profissionais da área da educação de diversos municípios. Devido à pandemia, os professores estão assistindo as palestras em suas unidades escolares.

O seminário será realizado nesta terça e quarta-feira. Aproximadamente 300 professores serão capacitados. Serão abordados temas de educação infantil, educação inclusiva, educação transformadora e ludicidade na matemática.

O Prefeito de Rio Negro, professor James Karson Valério, em sua fala de abertura destacou a importância do Seminário de Educação mesmo no formato virtual. “O evento será de forma online, mas com todos os pressupostos aos quais nós integramos a educação rionegresense. Uma educação exemplar, modelar que todos nós nos orgulhamos. Esta é a nossa função social. Trabalhar em prol da coletividade, trabalhar em prol da razão máxima da nossa rede educacional, que é atender bem e proliferar o conhecimento aos nossos alunos”, comentou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária Municipal de Educação, professora Vera Maria Pfeffer Schelbauer, também participou da abertura do evento através de vídeo transmitido aos professores. Segundo ela, as temáticas que serão abordadas no Seminário de Educação foram cuidadosamente escolhidas pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação do município para garantir um segundo semestre de muito sucesso nas escolas.

PROGRAMAÇÃO

Dia 19/07

Período da manhã (8h às 12h)

Palestrante: Sidney Pires Martins

Mestre em Administração, especialista em Administração em Marketing Estratégico e em Gestão de Pessoas. Professor universitário. Sócio diretor da Saber & Saber – Arte de Educar. Atua como Relações Públicas da SGI, uma ONG filiada a ONU e já presente em 192 países, que luta pela paz, cultura e educação dos povos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Tema da palestra: E agora, José? O que fazer com nosso inimigo invisível? Desafios e novas perspectivas em prol de uma educação transformadora.

Período da tarde (13h às 17h)

Palestrante: Regina Shudo

Especialista em Educação Infantil, atuando há 36 anos na área. Foi professora, coordenadora e diretora em instituições de ensino. Atuou com a educação infantil, ensino fundamental e ensino superior. Atualmente dedica-se a contribuir com a formação do professor, ministrando cursos e palestras. É autora da Coleção Brincar e Pensar, coleção de livros destinados as crianças.

Tema da Palestra: O acolhimento das crianças na educação infantil: reorganizando os ambientes de aprendizagem.

DIA 20/07

Período da manhã (8h às 12h)

Palestrante: Jussara Magrin

Pós-graduada em Educação – Cognição e Aprendizagem, Psicopedagogia, Psicomotricidade e metodologia do ensino da arte, da educação infantil e outras. Foi funcionaria da rede municipal de ensino de Curitiba-PR atuando na educação infantil, ensino fundamental, educação especial, EJA, coordenação de área e gestão escolar, professora de pós-graduação de educação especial, Psicopedagogia e outras. Escritora de Material Didático na área do ensino da arte para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.

Tema da Palestra: Educação para inclusão, com razão e emoção.

Período da tarde (13h às 17h)

Palestrante: Ana Ruth Starepravo

Doutora em Educação pela USP. Mestre em Educação pela UFPR. Licenciada em Pedagogia pela UFPR. Professora nos cursos de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia clínica e institucional da PUC/PR e da Universidade Positivo. Autora de livros didáticos de matemática pela Editora Atual, e da obra “Jogando com a matemática: números e operações”, pela Editora Aymará.

Tema da palestra: Lúdico e aprendizagem de matemática na escola uma integração necessária.