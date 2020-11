Iniciada a Campanha Natal Encantado do Circo Social

Iniciou na quarta-feira (18) a campanha Natal Encantado do Circo Social, que tem a estimativa de atender cerca de 3.000 crianças carentes de Riomafra.

A primeira etapa da campanha consiste na arrecadação de brinquedos novos ou usados e também de doces, que podem ser entregues na sede do Circo Social situada na Rua São João, nº 178, Centro I (a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra), ou na Agroveterinária São João, também em Mafra.

As cartinhas para o Papai Noel já estão disponíveis para retirada na sede do Circo Social. Elas devem ser entregues preenchidas pelas crianças até o dia 30 de novembro, data esta que estarão disponíveis para comunidade e parceiros para a realização dos pedidos.

Dentre as novidades deste ano do Natal Encantado estará a decoração natalina da sede do Circo Social, que promete manter a tradição e o espírito natalino e religioso que o projeto realiza há anos. “Contamos muito com a solidariedade de toda a população e pedimos também a colaboração para fazermos um grande Natal Encantado, mantendo todo o espírito do Natal, de fé e esperança”, enfatiza Cleiton Lisboa, coordenador do projeto. A programação completa será disponibilizada em breve.

Contatos para obter mais informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 99763-4762 (WhatsApp).

