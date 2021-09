Iniciada a Semana Literária no Sesc de Rio Negro

Na noite desta segunda-feira (27), teve início a 40ª Semana Literária no Sesc de Rio Negro com o tema “Literatura porque outro mundo é possível”.

A cerimônia de abertura contou com a participação da equipe do Sesc e Senac, autoridades, escritores e artistas locais, familiares e convidados. Todos os protocolos de segurança foram mantidos.

Além da cerimônia de abertura da Semana Literária, houve noite de autógrafos, abertura da exposição “Memória das Escolas de Rio Negro” e apresentação musical com Rodrigo Seidel.

O evento será realizado até o dia 01 de outubro com uma grande programação. Confira na imagem abaixo. O Sesc de Rio Negro fica localizado na Rua Marçal José Pereira, 110 – Bairro Estação Nova.

PELA INTERNET

O público também pode conferir atrações pela Internet. Com contações de histórias, oficinas, shows, bate papo com escritores e apresentações teatrais, a 40ª Semana Literária Sesc e XIX Feira do Livro Editora UFPR oferece uma programação para toda a família. No site www.sescpr.com.br/semanaliteraria é possível acompanhar a programação literária pensada para você curtir no conforto do seu lar.

