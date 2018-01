Início das aulas na rede pública em Riomafra será dia 15 de fevereiro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Educação, Esportes e Cultura de Mafra resolveu mudar o calendário escolar e prorrogou o início das aulas nas escolas municipais para o dia 15 de fevereiro, após o Carnaval. Antes o início das atividades escolares estava programado para o dia 5.

Com a alteração, agora as escolas municipais seguirão o mesmo calendário das escolas estaduais que já tinham previsão do início das aulas para o dia 15.

RIO NEGRO

Em Rio Negro as aulas também começarão no dia 15, já aulas das escolas da rede estadual terão início no dia 19.

Duas creches municipais retornam com suas atividades nesta segunda-feira (22), a Creche Professora Lenir Rodrigues no bairro Bom Jesus e a Prefeito Alceu Antonio Swarowski na localidade do Lajeado.