Inovação e diálogo marcam os 100 dias da gestão rionegrense

Após atingir 100 dias de governo, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério avaliou os principais resultados da gestão. A inovação configura como grande destaque, aliada a tecnologia, garantindo uma gestão eficiente, segura e de fácil acesso aos munícipes.

Ao longo de pouco mais de três meses, a gestão atuou em todas as áreas do município, atendendo as necessidades da população, articulando investimentos, obras e melhorias. “Apesar da pandemia, nesses 100 dias já concretizamos tratativas com nossos representantes políticos das esferas estadual e federal, através de pactuações que viabilizam obras e equipamentos para nosso município, bem como, já evidenciamos tratativas com as instituições e entidades municipais, afirmando parcerias para futuras ações e promoções”, pontuou o prefeito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A gestão conta especialmente com o diálogo e a participação da comunidade. Através do gabinete descentralizado, com atendimentos inclusive no interior, é possível identificar de forma mais precisa as necessidades dos rionegrenses. A partir daí, a equipe formada pela gestão atua para atender a essas demandas: “Todas as Secretarias Municipais realizaram ações em prol da coletividade, seguindo os trâmites da legalidade e da moralidade, efetivando as referidas ações conforme os princípios básicos da administração: previsão, planejamento, organização, controle e execução”, destaca.

Dentre as inovações aplicadas, destacam-se a descentralização do atendimento aos munícipes; novo sistema de Gestão Pública Interna e Externa – Digital; pactuação com a Pró-Rim em Mafra (Hemodiálise); valorização do Plano de Cargos e Salários; novo Portal de Serviços on-line; mudança da Secretaria Municipal de Assistência Social; novo Plano Diretor; parcerias com COMSEG – sala própria; desenvolvimento do programa para retomada da Economia.

As principais ações desenvolvidas compreendem a implantação do Sistema Digital de Atendimento da Gestão Pública Interna e Externa; prioridade na vacinação contra a Covid-19; revitalização do Parque Ecoturístico; pagamento de tributos on-line; implantação do Espaço da Acolhida – anexo ao CREAS; retorno às aulas presenciais de forma híbrida; projeto Inventário Patrimonial; obras e reformas em todas as Secretarias; descentralização da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; e novo Portal de Serviços.

As ações representam o início da gestão que tem como foco o diálogo e a inovação, a partir desses princípios, serão pautados os atos do Executivo Municipal a fim de atender com excelência a população. “Deste modo, chegamos aos 100 dias de gestão, na qual viabilizamos o sentido indicado de uma gestão realizadora e inovadora, com segurança jurídica e econômica”, finalizou o prefeito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -