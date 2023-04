Inovador programa Saúde com Agente é aplicado em Rio Negro

O Programa Saúde com Agente é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido do país. Ele foi criado em atenção às leis que ampliaram as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), objetivando oferecer qualificação técnica para agentes de saúde em todo o Brasil.

Em Rio Negro o programa está sendo aplicado pela Secretaria Municipal de Saúde com 15 ACS e 03 ACE. Juntamente com a secretária municipal de saúde, Simone Gondro, o prefeito James Karson Valério esteve na manhã desta terça-feira na aula para parabenizar as agentes pela participação no programa e dedicação.

A formação é no formato semipresencial, com carga horária de 1.275 horas e duração mínima de 10 meses. A iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária. A capacitação iniciou em agosto de 2022 e será concluída em junho deste ano. Após a formação as profissionais serão Técnicas em Agente Comunitário de Saúde e Técnicas em Vigilância em Saúde.

O programa também reforça a valorização dos agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas. Além de informar melhor a população, já como técnicas de saúde, as agentes poderão realizar importantes procedimentos na própria residência do cidadão rio-negrense, como aferição da pressão arterial e teste da glicemia capilar. Após a formatura todos os detalhes com relação aos atendimentos técnicos serão divulgados.

O programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).