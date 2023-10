Inscrições abertas para a Copa das Associações de Moradores de Futebol Suíço de Rio Negro

A partir desta segunda-feira (02) estão abertas as inscrições para a edição 2023 da tradicional Copa das Associações de Moradores de Futebol Suíço de Rio Negro, que neste ano será disputada nas seguintes categorias:

Associação Feminino Livre

Associação Masculino Livre

Masculino Quarentinha

Masculino Cinquentinha

Masculino Sessentinha

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições podem ser feitas em horário comercial no Ginásio de Esportes José Müller, onde é obrigatória a retirada da ficha de inscrição e a assinatura do termo de participação de forma presencial. As vagas são limitadas.