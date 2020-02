Inscrições abertas para cursos gratuitos de informática no Sesc Rio Negro

Estão abertas até o dia 04 de março as inscrições para os cursos gratuitos de Informática na unidade do Sesc em Rio Negro. Esta é a oportunidade para pessoas de todas as idades darem um upgrade na vida, adquirindo habilidades na área da tecnologia.

As turmas de Básico e de Introdução à Informática são voltadas para o público com idade mínima de 14 anos. Os alunos aprenderão a utilizar os recursos básicos do sistema operacional Windows e dos programas do Pacote Office (Word, Excel e PowerPoint), além dos recursos da internet e redes sociais.

Os requisitos para bolsa são: ser trabalhador do comércio ou dependente e/ou estudante de Educação Básica na rede pública ou na rede particular com bolsa de estudos integral e possuir renda bruta familiar de até 3 salários mínimos, piso nacional. A escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental

Informações pelo telefone 3641-8550 ou site www.sescpr.com.br/unidades/sesc-rio-negro/

Sesc Rio Negro: Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova