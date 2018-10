Inscrições abertas para o Festival de Música “Saia da Garagem”

Compartilhar no Facebook

Está a fim de tirar a sua banda da garagem e mostrar pra todo mundo o seu som? Pensando em nossos numerosos talentos musicais, a prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou as inscrições para o Festival de Música “Saia da Garagem”.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica anexa a Prefeitura Municipal. O download do regulamento e ficha de inscrição pode ser feito através do link: goo.gl/LqixZf

Convide seus amigos, suas bandas favoritas e vamos agitar a cena musical rionegrense!