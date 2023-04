Inscrições abertas para o processo eleitoral de Conselheiros Tutelares de Rio Negro

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) torna pública a abertura do Edital nº 001/2023 do CMDCA que abre as inscrições para interessados em concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar. Serão escolhidos pela comunidade, em eleições que vão ocorrer no dia 01 de outubro de 2023, cinco Conselheiros Tutelares titulares e Conselheiros Tutelares suplentes.

O valor do subsídio pago ao Conselheiro Tutelar é de R$ 2.904,47, assegurada a revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipais.

As inscrições terão início nesta segunda-feira, dia 03 de abril, e se encerram na data de 05 de maio de 2023 de forma online através do link https://bit.ly/eleicaoconselhotutelarrn, e de forma presencial no mesmo período no Centro De Convivência Henrique Witt, na Rua Osvaldo Grein nº 80, Bairro Alto, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Edital e mais informações através do https://bit.ly/eleicaoconselhotutelarrn

Esclarecimentos de dúvidas podem ser solicitados no fone (47) 3645-5248, nos mesmos dias e horários das inscrições.