Inscrições para o conselho do FUNDEB em Rio Negro estão abertas

A Educação de Rio Negro está divulgando a abertura das inscrições para aqueles que querem participar do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do Fundeb.

As vagas disponíveis são:

– 01 (uma) vaga Titular e 01 (uma) vaga de Suplente para representantes dos Professores;

– 01 (uma) vaga Titular e 01(uma) vaga de Suplente para representantes dos Diretores;

– 02 (duas) vagas Titulares e (02) duas vagas de Suplentes para representantes dos Pais de alunos da Educação Básica Pública;

– 02 (duas) vagas Titulares e 02(duas) vagas Suplentes para Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública.

Os interessados devem solicitar a inscrição na direção da Unidade Escolar, que encaminhará à Secretaria de Educação.