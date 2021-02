Internos do Lar do Idoso de Rio Negro e de Mafra são diagnosticados com Covid-19

No lar de Rio Negro 34 idosos e 8 funcionários foram infectados. Em Mafra 3 idosos e 1 funcionária estão com o coronavírus até o momento

Na última sexta-feira (29) a Saúde de Rio Negro divulgou que internos da Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Lar do Idoso de Rio Negro testaram positivo para Covid-19. Além dos internos funcionários também testaram positivo.

Segundo o boletim divulgado 34 idosos estão contaminados e 8 funcionários. A maioria dos internos apresentou quadro leve de sintomas e estão em isolamento, 5 estão em internados em enfermaria e apenas um com o quadro mais grave está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Curitiba.

A Secretaria de Saúde de Rio Negro junto com a Vigilância Epidemiológica Regional e funcionários da Casa de Repouso montaram um plano de contingenciamento, criando uma área de isolamento com monitoramento clínico 24 horas. Atualmente o Lar do Idoso abriga mais de 50 idosos

Vacina

No último dia 20 (quarta-feira) os internos do Lar dos Idosos de Rio Negro receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A Vigilância Epidemiológica diz que a vacinação não tem relação com o surto da doença na Casa, segundo eles provavelmente os internos já estavam contaminados.

Aponta ainda que a vacina não potencializa o vírus, e que as contaminações não tem relação com a vacinação feita nos internos.

Lar do Idoso de Mafra

Já no Lar do Idoso de Mafra, 3 idosos e uma funcionária estão contaminados, segundo informações da direção da instituição. Porém os 3 idosos estão isolados numa área própria dentro do lar e seguem medicados em estado instável de saúde sem apresentar maiores complicações, já a funcionária está isolada em sua residência também sendo monitorada e medicada.

Os casos foram diagnosticados na última sexta-feira 29, pois o lar tem um convênio próprio com o Laboratório Ananclin, onde todo mês são realizados testes completos com os mesmos, desta forma, foram detectados os 3 casos.

Já o caso da funcionária apareceu após a mesma ser vacinada na última semana quando o município imunizou os funcionários do lar com as doses da vacina coronavc recebidas do governo, onde no dia seguinte ao ser vacinada, a funcionária começou a sentir os sintomas da covid-19, o que é normal segundo o protocolo da saúde. Também segundo informações da direção do lar, foram vacinados todos os 23 funcionários, mais 2 fisioterapeutas na última quinta-feira 28, também com a coronavac.

Como a Prefeitura não fornece os testes o lar por sua própria conta, 3 dias antes da segunda dose da vacinação irá proceder os testes nos idosos, para detectar se há novos casos.

Também segundo o diretor do lar, Clessiomar Witt somente agora houveram contaminações devido ao isolamento total dos idosos desde o início da pandemia, onde os mesmos só se comunicam com os familiares e responsáveis através de videoconferência.

Atualmente o lar abriga 43 idosos, sendo que destes, cerca de 10 são completamente dependentes.

A direção do lar reclama que até o momento não recebeu o repasse em forma de alimentação vinda do governo federal junto ao município no valor cerca de R$ 25 mil, correspondente ao auxílio da pandemia que seria obrigatório o repasse. Segundo Clécio, uma denúncia foi protocolada junto ao MP. Até o fechamento da edição não conseguimos resposta junto aos responsáveis da administração municipal anterior para comentar e explicar o assunto.