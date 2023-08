IPRERINE já está atendendo em novo endereço

Desde o último dia 24 de julho, o Instituto de Previdência de Rio Negro (IPRERINE) está atendendo em sua nova sede, localizada na Rua Coronel Nicolau Bley Neto, 351, Centro, nas imediações da Praça João Pessoa.

Quem precisar do Iprerine encontrará um lugar mais amplo, moderno e com maior comodidade tanto para a equipe que presta serviço, quanto ao público, em especial os inativos e pensionistas do Município de Rio Negro.

Na manhã desta quinta-feira (03), o prefeito de Rio Negro James Karson Valério, acompanhado dos secretários municipais Alessandro von Linsingen, Lisandro Lorena Pinto, Thiago Worms e Jussara do Rocio Heide, e Gerson Heide representante do Sindicato dos Servidores Públicos e Asserine, além de membros dos Conselhos Administrativos, fiscais e demais servidores públicos fizeram uma visita as novas instalações.

A Diretora Executiva do Iprerine Ana Paula Chapieski deu as boas vindas a todos, desejando uma boa nova fase. O prefeito agradeceu a todos e bem recepcionou os servidores às novas instalações do Instituto, além de colocar a prefeitura à disposição do mesmo.

O Iprerine atende das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O telefone é o (47) 3645-5269.