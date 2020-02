Iprerine vai realizar recadastramento de aposentados e pensionistas

Compartilhar no Facebook

O Instituto de Previdência de Rio Negro (Iprerine) está convocando todos os aposentados e pensionistas para realizar, a partir do dia 1º de março, o recadastramento chamado “prova de vida”.

Os aposentados, assim como os pensionistas, terão até o dia 31 de maio para provarem que estão vivos. Aqueles que não fizerem o recadastramento terão o benefício suspenso. Após 12 meses quem não recorrer terá a aposentadoria e/ou pensão cancelada definitivamente.

Com o recadastramento o Instituto pretende dar mais segurança ao cidadão e ao estado brasileiro, evitando fraudes e pagamento de benefícios indevidos.

O Iprerine fica na rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, sala 43, no Seminário. O horário de atendimento é das 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min.

PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO, É NECESSÁRIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS

– Documento de identificação civil com foto do beneficiário, emitido hã menos de 10 anos;

– Cópia autenticada, ou original, de documento de identificação civil com foto, dos dependentes, emitido hã menos de 10 anos;

– Cópia autenticada, ou original, de certidão de casamento atualizada do titular do benefício;

– Comprovante de residência atualizado do beneficiário.

As cópias dos documentos poderão ser autenticadas no próprio instituto, mediante conferência com o original. O recadastramento