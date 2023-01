IPTU 2023 de Mafra vence dia 15 de março com desconto de 10% em cota única

Compartilhar no Facebook

Entrega dos carnês pelos Correios está prevista para fim de janeiro e início de fevereiro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura de Mafra lançou os valores do IPTU 2023, divulgando os prazos e vencimento para cota única ou parcelamentos. Além de receber pelos Correios, os carnês já estão disponíveis para consulta e emissão de guias no site oficial do Município.

O IPTU deste ano terá vencimento para cota única, em 15 de março de 2023, com desconto de 10%. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá quitar seu IPTU em até 10 parcelas, com o primeiro vencimento em 15 de março de 2023, terminando em 15 de dezembro de 2023.

Consulta de valores e emissão de guias

O cidadão pode consultar os valores e emitir as guias para pagamento através do site do Município (www.mafra.sc.gov.br) pelo link http://nfse1.publica.inf.br/mafra_eiptu/

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além de consulta e emissão de guias online, a Prefeitura também enviará os carnês aos contribuintes residentes em áreas de abrangência de entrega dos Correios.

Mais informações no Departamento de Controle Tributário da Prefeitura de Mafra, ou pelo telefone (47) 3641-4028.