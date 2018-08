O IV Festival Ópera do Paraná traz para Rio Negro a apresentação de Rita de Donizetti. O evento será nesta quarta-feira (29) às 20h no Cine Seminário. Entrada gratuita. Prestigie! A obra é uma Ópera Cômica, com diálogos traduzidos para o português, possibilitando a fácil compreensão do público. É uma produção conjunta do Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura e Guairacá Cultural, e conta com cantores do Teatro São Pedro, de São Paulo.

