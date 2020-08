Já somos mais de 90 mil riomafrenses

O IBGE divulgou nesta semana as estimativas das popula√ß√Ķes residentes nos 5.570 munic√≠pios brasileiros, com data de refer√™ncia em 1¬ļ de julho de 2020. Nessa data, a popula√ß√£o do Brasil chegou a 211,8 milh√Ķes de habitantes, crescendo 0,77% em rela√ß√£o a 2019.

O munic√≠pio de S√£o Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milh√Ķes de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milh√Ķes), Bras√≠lia (3,05 milh√Ķes) e Salvador (2,88 milh√Ķes). Os 17 munic√≠pios do pa√≠s com popula√ß√£o superior a um milh√£o de habitantes concentram 21,9% da popula√ß√£o nacional e 14 deles s√£o capitais estaduais.

Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com menor população (776 habitantes), seguido por Borá (SP), com 838 habitantes, Araguainha (MT), com 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

Na √ļltima d√©cada, as estimativas apontam para um aumento gradativo da quantidade de grandes munic√≠pios do pa√≠s. No Censo de 2010, somente 38 munic√≠pios tinham popula√ß√£o superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milh√£o de moradores. J√° em 2020, eram 49 os munic√≠pios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 os que superavam a marca de 1 milh√£o de habitantes.

MUNIC√ćPIOS COM MAIS DE 1 MILH√ÉO DE HABITANTES ORDEM UF MUNIC√ćPIO POPULA√á√ÉO 2020 1¬ļ SP S√£o Paulo 12.325.232 2¬ļ RJ Rio de Janeiro 6.747.815 3¬ļ DF Bras√≠lia 3.055.149 4¬ļ BA Salvador 2.886.698 5¬ļ CE Fortaleza 2.686.612 6¬ļ MG Belo Horizonte 2.521.564 7¬ļ AM Manaus 2.219.580 8¬ļ PR Curitiba 1.948.626 9¬ļ PE Recife 1.653.461 10¬ļ GO Goi√Ęnia 1.536.097 11¬ļ PA Bel√©m 1.499.641 12¬ļ RS Porto Alegre 1.488.252 13¬ļ SP Guarulhos 1.392.121 14¬ļ SP Campinas 1.213.792 15¬ļ MA S√£o Lu√≠s 1.108.975 16¬ļ RJ S√£o Gon√ßalo 1.091.737 17¬ļ AL Macei√≥ 1.025.360 TOTAL 46.400.712 % em rela√ß√£o ao total Brasil 21,9% TOTAL BRASIL 211.755.692 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordena√ß√£o de Popula√ß√£o e Indicadores Sociais – COPIS.

Excluindo-se as 23 capitais que têm população acima desta cifra, 26 municípios possuem mais de 500 mil habitantes. Eles distribuem-se pelos estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Espírito Santo (2), Pernambuco (1), Bahia (1), Santa Catarina (1), Goiás (1), Paraná (1), Pará (1) e Rio Grande do Sul (1).

No outro extremo, o país tem 30 municípios com população inferior a 1.500 habitantes e quatro deles possuem população inferior a 1.000 habitantes. São eles: Serra da Saudade (MG) com 776 habitantes, Borá (SP) com 838 habitantes, Araguainha (MT) com 946 habitantes e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

O conjunto das 27 capitais supera os 50 milh√Ķes de habitantes, representando, em 2020, 23,86% da popula√ß√£o total do pa√≠s. A maior taxa de crescimento geom√©trico no per√≠odo 2019-2020 foi a de Boa Vista (RR), com 5,12% e a menor, Porto Alegre (0,30%). O conjunto dos munic√≠pios das capitais apresentou taxa de crescimento geom√©trico de 0,84%, acima da taxa do pa√≠s (0,77%).

A regi√£o metropolitana de S√£o Paulo continua sendo a mais populosa do pa√≠s, com 21,9 milh√Ķes de habitantes, seguida pelas regi√Ķes metropolitanas do Rio de Janeiro (13,1 milh√Ķes) e Belo Horizonte (6,0 milh√Ķes), al√©m da Regi√£o Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno (4,7 milh√Ķes).

As taxas de crescimento das maiores regi√Ķes metropolitanas do pa√≠s (S√£o Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Salvador) s√£o ligeiramente inferiores √† m√©dia do pa√≠s. Nessas metr√≥poles, o crescimento do munic√≠pio sede √©, na maioria dos casos, mais baixo do que o verificado nos munic√≠pios restantes.

Em 28,1% dos municípios do país (ou 1.565 municípios) as taxas de crescimento foram negativas, ou seja, houve redução populacional. Pouco mais da metade dos municípios brasileiros (52,1%) apresentou crescimento populacional entre zero a 1% e apenas 3,7% deles (205 municípios) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%.

O grupo de munic√≠pios com at√© 20 mil habitantes √© aquele que, proporcionalmente, apresentou maior n√ļmero de munic√≠pios com redu√ß√£o populacional. Por outro lado, o grupo dos munic√≠pios entre 100 mil e um milh√£o de habitantes √© o que proporcionalmente mais possui munic√≠pios com crescimento superior a 1%. J√° os munic√≠pios com mais de um milh√£o de habitantes mostraram crescimento entre 0 e 1% ao ano.

Norte e centro-oeste tinham as maiores propor√ß√Ķes de munic√≠pios com crescimento acima de 1%. J√° na regi√£o Sul, 45,6% dos munic√≠pios tiveram redu√ß√£o de popula√ß√£o.

No ranking dos estados, S√£o Paulo segue como o mais populoso, com 46,3 milh√Ķes de habitantes, concentrando 21,9% da popula√ß√£o total do pa√≠s, seguido de Minas Gerais, com 21,3 milh√Ķes de habitantes, e do Rio de Janeiro, com 17,4 milh√Ķes de habitantes. Os cinco estados menos populosos, aglutinando cerca de 5,7 milh√Ķes de pessoas, est√£o na Regi√£o Norte: Roraima, Amap√°, Acre, Tocantins e Rond√īnia.

As estimativas populacionais municipais s√£o um dos par√Ęmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da Uni√£o para o c√°lculo do Fundo de Participa√ß√£o de Estados e Munic√≠pios e s√£o refer√™ncia para v√°rios indicadores sociais, econ√īmicos e demogr√°ficos. Esta divulga√ß√£o anual obedece ao artigo 102 da lei n¬ļ 8.443/1992 e √† lei complementar n¬ļ 143/2013.

As popula√ß√Ķes dos munic√≠pios foram estimadas por procedimento matem√°tico e s√£o o resultado da distribui√ß√£o das popula√ß√Ķes dos estados, projetadas por m√©todos demogr√°ficos, entre seus diversos munic√≠pios. O m√©todo baseia-se na proje√ß√£o da popula√ß√£o estadual e na tend√™ncia de crescimento dos munic√≠pios, delineada pelas popula√ß√Ķes municipais captadas nos dois √ļltimos Censos Demogr√°ficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais tamb√©m incorporam altera√ß√Ķes de limites territoriais municipais ocorridas ap√≥s 2010.

A tabela com a popula√ß√£o estimada para cada munic√≠pio foi publicada no Di√°rio Oficial da Uni√£o (D.O.U.). A nota metodol√≥gica e as estimativas das popula√ß√Ķes para os 5.570 munic√≠pios brasileiros e para as 27 unidades da federa√ß√£o podem ser consultadas √† direita.

Riomafra

Rio Negro e Mafra juntos somam 90.972 habitantes, onde Rio Negro tem projeção de 34.411 habitantes para 2020 enquanto Mafra 56.561. Pela projeção de 2019 Rio Negro tinha 34.170, um aumento de apenas 241 pessoas. Mafra tinha 56.292, um aumento de apenas 269 habitantes.

Na regi√£o do planalto norte catarinense

Nos 13 municípios pesquisados da região do planalto norte catarinense, a cidade de São Bento do Sul segue, sendo o município mais populoso da região com 85.421 habitantes, seguido de Mafra e Canoinhas. Major Vieira segue a menos populosa com 8.156 habitantes.

– S√£o Bento do Sul 85.421

– Mafra 56.561

– Canoinhas 54.480

– Rio Negrinho 42.495

– Porto Uni√£o 35.543

РItaiópolis 21.780

– Papanduva 19.422

РTrês Barras 19.366

– Campo Alegre 11.981

РIrineópolis 11.289

– Major Vieira 8.156

– Monte Castelo 8.269

– Santa Terezinha 8.773

Na regi√£o do suleste do Paran√°

Nos 12 munic√≠pios pesquisados da regi√£o de Rio Negro, a cidade de Fazenda Rio Grande segue sendo o munic√≠pio mais populoso da regi√£o com 102.004 habitantes, seguido de Arauc√°ria. Dos munic√≠pios vizinhos, Lapa continua sendo a mais populosa com 48.410 habitantes. Ant√īnio Olinto segue a menos populosa com 7.427 habitantes.

– Fazenda Rio Grande 102.004

– Arauc√°ria 146.214

– Lapa 48.410

– Rio Negro 34.411

– Mandirituba 27.315

– Quitandinha 19.221

– Contenda 18.837

– Tijucas do Sul 17.084

РPiên 12.882

– Agudos do Sul 9.470

– Campo do Tenente 8.045

– Ant√īnio Olinto 7.427