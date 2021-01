Janeiro Criativo do Sesc Rio Negro terá atividades gratuitas

Compartilhar no Facebook

O Janeiro Criativo é um evento do Sesc Rio Negro que acontece entre os dias 18 e 29/01. A programação especial contará com atividades online e presenciais para o trabalhador do comércio, seus familiares e para o público em geral.

As crianças poderão participar de oficinas gratuitas, realizadas por meio da plataforma online. Os temas são variados, para aprender brincando e será necessário prévia inscrição pelo site.

Entre os destaques, os pequenos irão descobrir como se faz pintura tye-die usando uma técnica natural, irão aprender a fazer mandalas com elementos da natureza e até mesmo colocarão a “mão na massinha (de modelar)” para criar coloridos e divertidos sanduíches.

Já os jovens a partir de 14 anos e adultos poderão se matricular nas oficinas rápidas de Corte e Costura.

Serão três opções de objetos em tecido que poderão ser confeccionados: uma bolsa feita com calça jeans; ou um kit viagem, composto por máscara para olhos e travesseiro para pescoço; ou uma cesta multiuso em tecido.

Estas oficinas terão um custo acessível, com duração de 2h e não é necessário saber costurar. Mas será preciso trazer os materiais para produzirem as peças.

Gostou? Saiba mais e participe. As vagas são limitadas!

O Sesc Rio Negro está situado na Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro – PR. Informações: (47) 3641-8550, (47) 99230-1519 ou sac.rionegro@sescpr.com.br

Programação “Janeiro Criativo com o Sesc Rio Negro”:

Oficinas on-line para crianças:

18/01 – 15 Ã s 16hs – Passeio na Floresta

20/01 – 10 Ã s 11hs – Tie Dye Nature

22/01 – 14h30 à s 15h30 – Estamparia botânica em sacola biodegradável.

26/01 – 09 Ã s 10hs – Esculturas Naturais (Mandalas).

28/01 – 16 à s 17hs – Concurso de Sanduíches Naturais.

Valor: gratuito

Obs: é necessário efetuar pré-inscrição por meio do site www.sescpr.com.br ou clicando no link abaixo:

https://www.sescpr.com.br/cidade/rio-negro/programacao/#{%22post_type%22:%22atividade%22,%22s%22:%22%22,%22cidade%22:%22rio-negro%22,%22paged%22:%221%22,%22order%22:%22data%22,%22valor-range%22:%220;1000%22,%22date-range%22:%22%22}Â

Oficinas de Corte e Costura:

26/01 – 14h à s 16h – Bolsa jeans

27/01 – 14h à s 16h – Bolsa jeans

28/01 – 19h à s 21h – Almofada de pescoço e máscara para olhos

29/01 – 14h as 16h – Cesta multiuso

Valor (por oficina): R$ 10,00 ( para trabalhador do comércio e dependentes) ou R$ 18,00 (para público em geral);

Clique no link para saber mais sobre as oficinas e conferir as listas de materiais:

https://www.sescpr.com.br/cidade/rio-negro/cursos/#{%22post_type%22:%22curso%22,%22s%22:%22%22,%22cidade%22:%22rio-negro%22,%22paged%22:%221%22,%22order%22:%22data%22,%22valor-range%22:%220;6000%22}