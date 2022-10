Jogos da Juventude de Rio Negro já tem o primeiro campeão no voleibol

Na tarde desta quinta-feira (20), foi conhecido o primeiro campeão na modalidade de voleibol da 30ª edição dos Jogos da Juventude de Rio Negro.

Com o término da categoria “C” do naipe feminino, a medalha de ouro ficou com a equipe da Escola Municipal Mário de Oliveira Goeldner, que venceu os seus três jogos. Já a medalha de prata foi conquistada pela equipe da Escola Municipal Avencal São Sebastião e o bronze ficou com a equipe do Colégio Bom Jesus.

A competição prossegue normalmente nesta sexta-feira, com a realização de mais oito jogos válidos pela quinta rodada.

O esporte é constante e muito valorizado em Rio Negro. Esta edição dos Jogos da Juventude teve início em setembro. O evento é promovido pela Prefeitura, sendo organizado e executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Neste ano o evento tem também a participação de municípios da região, mostrando o sucesso dos jogos que tem como modalidades:

Atletismo

Basquetebol

Futsal

Handebol

Tênis de Mesa

Voleibol