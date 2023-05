Compartilhar no Facebook

A fase regional dos Jogos Escolares do Paraná 2023 já começou em Rio Negro. Hoje teve vários jogos e neste domingo terá ainda mais. Prestigie!

A competição será realizada até o dia 24/05. Além do estádio municipal, os jogos também estão sendo realizados durante a manhã e tarde no Ginásio de Esportes José Müller, ginásios da escola Ana Zorning, ginásio do Sesc e ginásio de esportes dos colégios Barão de Antonina e Caetano.

São mais de 100 delegações com aproximadamente 2.500 alunos atletas envolvidos.

Confira a programação: https://drive.google.com/file/d/1d_wRtCa2IWzBN2kHeinM4BiYdRg7vlZz/view?usp=share_link