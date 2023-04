Jovem rio-negrense é selecionada para o Desafio LED da Globo e Mastertech

Compartilhar no Facebook

A estudante de Comunicação Social pela Uninter e assessora da Secretaria de Educação de Rio Negro, Gabrieli de Fátima Ruthes, moradora de nossa cidade, é uma das estudantes selecionadas para o Desafio LED 2023.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na próxima etapa eles participam da primeira oficina remota de inovação, realizada pela Mastertech.

A Mastertech selecionou os 80 estudantes que seguem para a segunda etapa e, a partir de agora, terão a oportunidade de aprender muito e concorrer ao prêmio reservado aos finalistas: R$ 300 mil, divididos entre os cinco primeiros.

Para passar na primeira seleção, os candidatos tiveram que responder à seguinte questão: “Qual parte do teu mundo educacional precisa de mais conexão? Lembre-se que ela pode ser digital ou não”. Agora, o objetivo é desenvolvê-las em projeto.

Cada nova etapa funciona como seletiva: seleção de narrativa, seleção de projetos, seleção de protótipos e premiação, sucessivamente, conforme cronograma.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na próxima etapa, dia 15 de abril, os 80 selecionados participam da primeira oficina remota de inovação, na qual serão selecionados 40 projetos. Em seguida, 20 avançam para a penúltima etapa, que definirá os 10 que receberão mentoria individual.

Após as mentorias, uma banca de avaliação escolhe os cinco finalistas.

Quem estiver no top 5 garante pelo menos R$ 30 mil e lugar no Festival LED – Luz na Educação, dias 16 e 17 de junho, no Rio de Janeiro. Será a hora de apresentar a jornada de aprendizagem e os protótipos desenvolvidos.

Parte do Movimento LED РLuz na Educa̤̣o, o Desafio LED ̩ uma parceria entre a Globo e a Mastertech e visa reconhecer e impulsionar ideias inovadoras em educa̤̣o e contempla estudantes, maiores de 18 anos.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação deseja a estudante/assessora muito sucesso na segunda etapa e ficamos na torcida.