Jovem rionegrense é destaque na Rotary International Convention na Alemanha

A jovem Loriane Heide, da comunidade da Fazendinha em Rio Negro, ex-aluna da rede municipal de ensino, foi um dos destaques da Convenção Internacional do Rotary, evento que ocorreu no início do mês em Hamburgo na Alemanha.

Loriane foi convidada pelo presidente Internacional do Rotary Club, Barry Rassin, para discursar na Convenção que reuniu mais de 25 mil rotarianos e compartilhar suas experiências dentro do Rotaract.

Ao voltar para Rio Negro ela recebeu uma homenagem da Secretaria de Educação que destacou a sua passagem pela Escola Municipal João Braz de Oliveira da Fazendinha.

A psicóloga Loriane Heide é filha de Anita e Sebastião Heide. Além de estudar na Escola João Braz de Oliveira, na turma da professora Silvete Zielinski Celusniak, estudou na Escola Estadual Ana Schelbauer onde concluiu o ensino médio. Ao ingressar no ensino médio decidiu fazer magistério Colégio Estadual Barão de Antonina.

Durante o segundo ano do magist√©rio, em 2008, foi indicada para o processo seletivo do Projeto ‚ÄėJovem Destaque‚Äô do Rotary Club Internacional, projeto que promove oportunidades de interc√Ęmbio para jovens carentes.

Com apoio da equipe pedag√≥gica do Col√©gio Bar√£o, Loriane decidiu participar do projeto, mas ates teve que passar pela primeira fase em 2008, durante uma reuni√£o do Clube, precisava apresentar um talento, escolhendo o discurso ‚Äď fazendo de suas palavras a for√ßa para se destacar entre os demais candidatos.

Disputando uma vaga com outro três jovens do distrito que abrange Curitiba, Região Metropolitana e os Campos Gerais ela mostrou talento fazendo de suas palavras a força para se destacar entre os demais candidatos.

Aprovada, ela passou 11 meses na Col√īmbia, retornando ao Brasil em julho de 2010. J√° em 2017 foi convidada a participar do Rotaract, atuando tamb√©m na equipe dos selecionadores do projeto Jovem Destaque.

Sua experi√™ncia no projeto a levou a participar de diversos eventos nos quais compartilha sua hist√≥ria e os benef√≠cios que o projeto traz para a vida dos participantes. Loriane √© conhecida entre os companheiros do Rotary como ‚Äėmenina da Fazendinha‚Äô, t√≠tulo que carrega com orgulho, pois sua hist√≥ria mostra que todo esfor√ßo e dedica√ß√£o s√£o recompensados.