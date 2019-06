Escola Tia Apolônia realiza blitz educativa alusiva ao Junho Verde

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Arteris desenvolveu um mês inteiro com ações voltadas ao Meio Ambiente, o “Junho Verde”.

Em todas as nove concessionárias da Arteris espalhadas em cinco estados do país estão sendo feitas ações sociais e ambientais, como distribuição e plantio de mudas, conscientização em escolas, entre outras.

Nesta terça-feira, dia 11/06, a Escola de Educação Especial Tia Apolônia, de Rio Negro/PR, realizou uma blitz educativa na praça central da cidade. Mais de 90 alunos divididos em dois turnos, distribuíram mudas de jabuticaba, cereja e pitanga, e ainda entregaram folhetos com mensagens sobre reciclagem, redução de resíduos e reaproveitamento de materiais. Na oportunidade também foram repassadas informações sobre segurança no trânsito.

Em doze anos de concessão, a Arteris Planalto Sul já destinou corretamente 2.534 toneladas de resíduos classe II e 280 toneladas de pneus e “ressolagens” lançados na faixa de domínio da rodovia. A concessionária também realizou o plantio de 126.379 árvores nativas e recuperou mais de 105 Áreas de Preservação Permanente (APP). Além disso efetuou o resgate, para implantação de obras, de 1.869 Xaxins (Dicksonia sellowiana) – espécie ameaçada de extinção.

A inspeção de tráfego, em seu ciclo de rota, realiza o registro e apoio no resgate de animais atropelados na rodovia. Com esses dados a Arteris implanta e monitora passagens de fauna, com intuito de reduzir o impacto da operação com a fauna silvestre. Já foram 14 passagens de fauna implantadas em todo o trecho da BR 116, e dezenas de animais silvestres resgatados com vida.

“A Arteris se preocupa com o Meio Ambiente e bem estar das novas gerações, e entende que o melhor caminho é através da Educação”, destacou Angelita Passos, analista de sustentabilidade da Arteris Planalto Sul.