Klabin doa dois respiradores ao Hospital Bom Jesus

Nesta sexta-feira (31), a empresa Klabin fez a entrega de dois respiradores OXYMAG ao Hospital Bom Jesus (HBJ). Os equipamentos estarão disponíveis de imediato para o pronto atendimento.

A Klabin se tornou uma grande aliada do HBJ no combate a Covid-19, destinando uma grande doação de EPI’S e álcool em gel, além de patrocinar todo o material que falta para o término da rede de ar comprimido do hospital. “A solidariedade à s causas sociais são fundamentais para esse momento o qual passamos. Nosso eterno agradecimento!”, divulgou o hospital.

Na entrega dos respiradores e material para a rede de ar, participaram representando a Klabin o gerente industrial Luciano Daudt, a supervisora de GG Cíntia Veiga. Representando o HBJ: o administrador Marlon Sérgio Witt, o gerente financeiro Luiz Oliveira, e como representante do Executivo Municipal esteve presente o vice-prefeito James Karson Valério.