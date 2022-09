Lageado dos Vieiras realiza Desfile Cívico em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil

Para celebrar o Bicentenário da Independência do Brasil, nesta quinta-feira foi realizado um Desfile Cívico no Distrito de Lageado dos Vieiras, em Rio Negro. O evento reuniu alunos e professores da Escola Municipal Duque de Caxias, Escola Municipal Paulino Valério, Escola Estadual Maximiano Pfeffer e CMEI Alceu Antonio Swarowski.

Neste ano o desfile no Centro de Rio Negro – envolvendo as escolas e entidades de Rio Negro e Mafra – será no dia 18 de setembro (domingo). Prestigie! O evento será realizado na Rua Dr. Vicente Machado com início às 9h. A transferência ocorreu devido ao mau tempo no dia 7 de setembro.

