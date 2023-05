Compartilhar no Facebook

A Comissão Especial Eleitoral, nomeada pela Resolução nº 005/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Rio Negro, vem a público informar a homologação das inscrições da eleição do Conselho Tutelar de Rio Negro.

As informações podem ser visualizadas no portal da Prefeitura através do link direto: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/eleicao-conselho-tutelar-20232027