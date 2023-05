Lançado o edital dos inscritos e aberto o período de impugnações públicas às candidaturas a conselheiros

Compartilhar no Facebook

A Comissão Especial Eleitoral, nomeada pela Resolução nº 005/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Rio Negro, vem a público informar o edital dos inscritos a candidatos a Conselheiros Tutelares, sobre as inscrições deferidas, indeferidas e impugnadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segue aberta também a impugnação das inscrições dos candidatos, que pode ser realizada por qualquer cidadão desde que tenha elementos probatórios de que os candidatos não atendam aos requisitos exigidos em lei.

Para tanto, o cidadão deverá levar a conhecimento da Comissão Especial Eleitoral até o dia 15 de maio através de processo digital em rionegro.pr.gov.br ou presencialmente, no Centro De Convivência Henrique Witt localizado na Rua Osvaldo Grein nº 80, bairro Alto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Mais informações através do site www.rionegro.pr.gov.br