Lei do incubatório municipal poderá sofrer alterações em Rio Negro

A Câmara de Rio Negro quer alterar a lei do incubatório municipal passando de um ano para dois anos o tempo que cada empresa pode ocupar o local.

Na atual lei as empresa podem utilizar o espaço pelo período de um ano e, caso nenhuma outra empresa solicite o local, pode renovar por até três anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os vereadores querem que a lei seja alterada autorizando a empresa a ficar no Incubatório por dois anos com possibilidade de renovação para mais um ano.

Além disto que a da Secretaria de Indústria e Comércio também disponibilize um funcionário para dar suporte para as empresas.

Veja a justificativa do requerimento:

Hoje a empresa fica 01 ano e pode renovar por até mais 03 anos, se não tiver nenhuma outra empresa precisando do local, e as vezes a empresa termina o prazo e não tem para onde ir. Se mudássemos para 02 anos e renovasse para mais 01 ano, a empresa teria melhor condição para se estabilizar. E ainda se tivéssemos algum funcionário da Secretaria de Indústria e Comércio dando um suporte para as empresas, teríamos uma condição melhor para as empresas se estabilizar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A mudança na lei precisa ser solicitada pela administração municipal, os vereadores pediram que a Prefeitura realize estudo para a mudança.