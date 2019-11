Leilão do pré-sal fracassa e faz com que Rio Negro e Mafra recebam cerca de 58% menos de FPM

Com o fracasso do leilão dos quatro blocos de petróleo realizado na manhã da última quarta-feira (6), quando a União arrecadou R$ 69,96 bilhões, valor abaixo das estimativas que era R$ 106,5 bilhões, municípios e estados irão receber um valor menor do esperado.

Do total arrecadado, com base nos critérios aprovados no Congresso Nacional, R$ 36 bilhões devem ser repartidos entre união, estados e municípios. Dessa arrecadação, 3% fica com o Rio de Janeiro (estado produtor), 67% com a União, 15% com demais estados e 15% com os municípios. A repartição para os município será feita com base nos critérios da partilha do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

QUANTO RIOMAFRA E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO IRÃO RECEBER

– São Bento do Sul – R$ 1.802.562,85

– Mafra – R$ 1.416.299,38

– Canoinhas – R$ 1.416.299,38

– Rio Negrinho- R$ 1.158.790,40

– Porto União – R$ 1.030.035,91

– Itaiópolis – R$ 772.526,94

– Papanduva – R$ 772.526,94

– Três Barras – R$ 772.526,94

– Santa Cecília – R$ 643.772,45

– Irineópolis – R$ 515.017,96

– Campo Alegre – R$ 515.017,96

– Monte Castelo – R$ 386.263,47

– Santa Terezinha – R$ 386.263,47

– Rio Negro vai receber R$ 1.285.449,75, já Curitiba irá ver entrar em seus cofres R$ 16.351.381,25.

Abaixo segue o valor que alguns municípios da região metropolitana irão receber:

– São José dos Pinhais – R$ 4.102.833,69

– Fazenda Rio Grande – R$ 2.410.218,28

– Lapa – R$ 1.606.812,19

– Contenda – R$ 964.087,31

– Quitandinha – R$ 964.087,31

– Tijucas do Sul – R$ 803.406,09

– Piên – R$ 642.724,87

– Agudos do Sul – R$ 482.043,66

– Antônio Olinto – R$ 482.043,66

– Campo do Tenente – R$ 482.043,66

MAIS 1% DO FPM

No dia 9 de dezembro os municípios vão receber mais 1% adicional do FPM que também te e o valor reduzido com o valor baixo arrecadado nas vendas dos campos de petróleo. Mafra esperava receber R$ 2.799.575,57, mas receberá apenas R$ 1.181.852,96.