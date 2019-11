Lions Clube de Rio Negro comemora 65 anos neste sábado (30)

1 de 3

Fundado em 15 de novembro de 1954, o Lions Clube de Rio Negro, que usa o lema “Onde os amigos são mais amigos” comemora neste sábado, dia 30, o seu Jubileu de Safira. São 65 anos de voluntariado, dedicados ao trabalho social e comunitário da comunidade riomafrense.

Para comemorar a data o tradicional clube de serviço rio-negrense irá realizar uma assembleia festiva no ZOO Buffet com a presença do governador do Distrito LD-1, Flávio Pires Gonçalves, da cidade de Assis Chateaubriand, além de convidados, autoridades e de representantes de outros Lions Clubes.

HOMENAGEM NA ALEP

No último dia 19 (terça-feira) o Lions Clube de Rio Negro recebeu uma Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Os Votos de Louvor e Congratulações foi entregue durante a sessão solene alusiva ao Jubileu de Ouro e de Diamante dos Lions Clubes do Paraná.

LIONS CLUBE

O Lions Clube é a maior organização de clubes de serviços do mundo. São mais de 1,4 milhões de associados em 210 países, todos dedicados a ajudar aqueles em necessidades. Os Leões (associados dos Lions) servem, doado seu tempo e seu trabalho para melhorar as comunidades. Têm a missão de empoderar os voluntários para que sirvam e atendam às necessidades humanas, fomentem a paz e promovam a compreensão mundial por meio dos Lions clubes.