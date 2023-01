Livro “Genealogia da Família Bley” será lançado no próximo sábado em Rio Negro

No próximo dia 04 de fevereiro será lançado em Rio Negro a 2ª edição do livro “Genealogia da Família Bley”. O evento será realizado às 15h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (anexo à Prefeitura). Haverá venda de exemplares no local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A obra de genealogia possui algumas citações históricas da vida do imigrante Nicolau Bley, nascido em Luxemburgo, e de seus descendentes. A 1ª edição foi publicada em 1979 por Waldemiro Bley Junior (in memoriam) e foi base para a aquisição da cidadania luxemburguesa de inúmeros descendentes.

A 2ª edição com autoria de Ligia Maria Bley Mayer (filha do autor) e de Maria Majowski de Aviz possui 528 páginas com fotos e capa dura.

Rio Negro foi fortemente influenciada pela imigração luxemburguesa. A cidade recebeu quatro famílias diferentes: Bley, Grein, Krauss e Stresser, que venceram a travessia do Atlântico, a incursão na Serra do Mar e do sertão rionegrense para ajudar na construção do município.