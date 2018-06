Livro “Pedaços” será lançado neste sábado em Rio Negro

O evento de lançamento ocorrerá às 15h na cafeteria Coffee Me, situada no centro da cidade. A obra é do escritor João Batista da Silva e é publicada pela Editora Vírtua.

Transformar momentos marcantes em poesia é um talento que poucos possuem. Entre essas pessoas está o escritor João Batista da Silva. Com participação em três antologias, ele prepara agora o lançamento de seu quinto livro, o segundo de poesias direcionado aos públicos jovem e adulto: Pedaços.

O evento de lançamento em Rio Negro ocorrerá neste sábado (02), às 15h na cafeteria Coffee Me, situada no centro da cidade. O livro será vendido por R$ 32. A obra é publicada pela Editora Vírtua.

Em Pedaços, o escritor expressa todo o seu talento com a poesia, jogando com as palavras para demonstrar e expressar sentimentos que lhe marcaram com relação a pessoas, lugares, emoções e muito mais, sempre exaltando o lado humano das situações do cotidiano. Um livro de fragmentos poéticos, um enfeixe de poemas com sensibilidade à flor da pele. “Levei mais de dois anos escrevendo o livro, por isso o nome Pedaços. Todo ‘ser’ tem que agrupar seus pedaços em algum momento. Enquanto eu escrevia o livro, o dia a dia fez com que os sentimentos se fragmentassem e as emoções se tornaram mais secas e mais amargas. Nesta obra o leitor descobrirá muitos de seus pedaços”, diz o poeta.

Além de Pedaços, João Batista da Silva já lançou os livros Sonhar e pensar é preciso (1990), Encanto dos bichos (2009), Lelé maluco não é (2011) e Lápis em cores (2013), e participou da 3ª e da 4ª edições da Antologia Caxiense de Poetas (1988/1991) e teve o conto O menino que lia jornal publicado no livro Escritos Premiados (2008/2009).