Loteamento Industrial de Rio Negro já está em fase de implantação

As obras para instalação do novo Loteamento Industrial de Rio Negro já estão em desenvolvimento. A área de cerca de 40 mil m², abrigará inicialmente até 12 indústrias, em lotes de dois mil metros quadrados cada. Até o momento já foram realizadas as ações de terraplanagem, topografia e licenciamento ambiental. A próxima etapa consiste na abertura da rua principal, com pavimentação e acesso à rodovia. Além disso, obras de instalação de rede elétrica compatível, água, internet e transporte público também estão previstas.

O Loteamento Industrial é um projeto inovador que vai assegurar infraestrutura e incentivos fiscais aos empreendedores, além do fomento econômico do município. As empresas locais terão prioridade. O empreendimento possibilitará também a readequação de indústrias que estão instaladas em áreas residenciais ou irregulares dentro do município.

Com o Loteamento Industrial os empreendimentos no município passam a ter um local adequado, que oportuniza o seu desenvolvimento. Mais indústrias representam aumento no número de empregos, qualidade de vida, crescimento das áreas próximas e um ambiente seguro e atrativo para negócios.

O projeto deve ser concluído em até seis meses, e é realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio.

