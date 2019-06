A ARLS Milton Leite Bastos nº 4338 foi fundada no dia 1 de junho de 2014 e é do Rito Escocês Antigo e Aceito

Neste sábado, dia 8, às 17h, no salão nobre do Clube Rionegrense, a loja maçônica Milton Leite Bastos irá realizar uma sessão Magna Pública alusiva aos cinco anos da fundação da loja. A sessão será aberta ao público.

A ARLS Milton Leite Bastos nº 4338 foi fundada no dia 1 de junho de 2014 e é do Rito Escocês Antigo e Aceito. A loja Funciona todas as segundas-feiras, na rua Nicolau Mader, 457, em Rio Negro.