Mafra e Rio Negro não registram novos casos de coronavírus

A última semana foi apreensiva para os riomafrenses com o anúncio seguido de três novos casos de Covid-19 (um em Mafra e dois em Rio Negro). Os anúncios das confirmações foram feitos em um período de 24 horas.

Nesta semana os dois municípios, mesmo com o afrouxamento da quarentena, não registram novos casos, comprovando que o isolamento nas duas cidades está sendo válido, com efeito positivo.

São cinco o total de casos confirmados em Riomafra até o momento, dois em Mafra e três em Rio Negro, destes o primeiro caso que foi em Rio Negro o paciente já está recuperado e com alta médica.

MAFRA

– Atendimentos remotos na Sala de informações: 1885

– Atendimento na Unidade Especializada Covid-19: 639

– Pessoas monitoradas: 58

– Casos suspeitos: 2

– Casos Confirmados: 2

– Casos descartados: 23

RIO NEGRO

– Total de atendimentos: 919

– Casos suspeitos em análise: 2

– Casos descartados: 33

– Casos confirmados: 3

– Pacientes com alta médica: 1

É importante observar que a coleta de material para exame é feito apenas em pessoas suspeitas, em monitoradas não há coleta.

Os números foram atualizados conforme o último boletim divulgado pelos municípios até o fechamento desta edição.

ISOLAMENTO, DISTANCIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO SÃO ESSENCIAIS

Podemos dizer que apenas cinco registros de pessoas infectados em Riomafra é um alívio, pois as duas cidades ficam a cerca de 100 km de Curitba – cidade do Paraná com o maior número de casos – além de fazerem parte de entroncamento rodoferroviário.

A contenção mostrou ser positiva não deixando a doença se proliferar em Rio Negro e nem em Mafra.

Agora com a volta da atividade de alguns setores os cuidados devem ser redobrados, assim como o uso de máscara e álcool gel. O perigo ainda não passou!

Todos devemos usar máscaras, manter o distanciamento entre pessoas, usar álcool gel para higienizar as mãos e ter paciência, e respeitar as normas impostar por nossas autoridades.