Mafra tem saldo positivo de vagas de emprego, Rio Negro negativo

Santa Catarina teve saldo positivo de 7.217 vagas de emprego com carteira assinada em setembro de 2018, conforme divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na segunda-feira (22). Os setores de serviços, comércio e indústria foram destaque. O saldo é a diferença entre as contratações e demissões.

No setor de serviços, o saldo foi de 3.486 vagas. Os que mais contribuíram para esse número foram os subsetores:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– imobiliário – saldo de 1.299 vagas

Рservi̤os de alojamento, alimenta̤̣o, repara̤̣o, manuten̤̣o, reda̤̣o Рsaldo de 951 vagas.

Рtransportes e comunica̵̤es Рsaldo de 633 vagas

O comércio contribuiu com um saldo positivo de 1.951. Desse total, o saldo de 1.551 vagas veio das atividades varejistas.

A indústria de transformação teve saldo positivo de 1.247. O subsetor com maior saldo positivo foi o da indústria de alimentos e bebidas, com 798 vagas.

Apenas a construção civil teve saldo negativo, de menos 58 postos de trabalho formais.

RIOMAFRA

Mafra teve um saldo positivo de 93 empregos no mês de setembro, com o total de 608 empregados e 515 desligamentos. Durante o ano, o saldo positivo de 279 empregos. O comércio foi o que ajudou a puxar o índice positivo no mês de setembro, com um saldo de 128 empregos. Já a indústria de transformação foi a que mais demitiu: 227, contra 171 admissões, deixando um saldo negativo no setor de -56 desempregados. Os setores da construção civil e agropecuária também tiveram saldo negativo em setembro.

Rio Negro teve um saldo negativo de -10 desempregados no mês de setembro, com total de 182 novas admissões, contra 192 demissões, deixando o município com um saldo negativo de -10 desempregados durante o último mês. O setor que mais demitiu os trabalhadores rionegrenses foi o comércio com -16, seguido do serviços com -5 demissões. Já o setor de indústria e transformação teve saldo positivo de 18 empregos.

SALDO POSITIVO DE CIDADES COM MAIS DE 30 MIL HABITANTES NA REGIÃO

Mafra – 93 vagas

Rio Negro – -10 vagas

Ṣo Bento do Sul Р93 vagas

Porto Unịo Р30 vagas

Rio Negrinho – 55 vagas

SALDO POSITIVO DE CIDADES COM MENOS DE 30 MIL HABITANTES

Papanduva – 73 vagas

Itaiópolis – 47

Major Vieira – 40

Monte Castelo – 27 vagas

Timbó Grande – 13 vagas

Bela Vista do Toldo – quatro vagas

Irineópolis – duas vagas