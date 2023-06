Mafra terá espetáculo de dança gratuito na praça Lauro Müller

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra está organizando o evento que promete encantar o público de todas as idades. Com a apresentação de dança intitulada “Olha pra mim”, a Sutil Companhia de Dança, de Curitiba, traz a Mafra uma de suas performances que explora a dramaturgia corporal das intérpretes em danças fluídas, íntimas e que demonstram a inquietude que são as relações humanas.

A companhia se apresenta no dia 06 de julho, às 20 horas, na Praça Lauro Müller. Por ser no espaço público, não há cobrança de ingresso, basta chegar no local e prestigiar o espetáculo.

A apresentação “Olha pra mim” é uma realização da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura/Governo Federal.

Serviço:

O que: apresentação de dança “Olha pra mim”

Quando: dia 06 de julho – quinta-feira

Horário: 20 horas

Onde: Praça Lauro Müller

Ingresso: grátis

Informações: Casa da Cultura de Mafra

Telefone/WhatsApp: 47 3642-0488. Instagram: @cultura.mfa