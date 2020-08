Mafra ultrapassa os 310 casos de Covid-19; Rio Negro se aproxima dos 250

Nos último s boletins divulgados pelas Secretarias de Saúde de Mafra e Rio Negro, mostram o calor da covid em Riomafra. As duas cidades juntas já chegam aos 550 casos da doença.

De segunda-feira para ontem, 12 novos casos foram registrados, sendo quatro femininos com idades de 17, 33 50 e 69 anos. E cinco masculinos com idades de 18, 23, 30, 42 e 48 anos.

Segundo o boletim nos enviado, no final da tarde de ontem, Mafra registra 311 casos de covid-19, recuperados 233, suspeitos 28, em tratamento domiciliar 73, na UTI 1 paciente internado, 3 óbitos, 101 pacientes monitorados e 3.391 testes realizados.

Desde a último domingo o município de Mafra passou a divulgar o mapa de calor, por região, faixa etária e gênero, o qual será atualizado uma vez por semana. O centro é o local com maior número de casos 80. Já os bairros Vila Nova e CAIC 32, são os mais infectados. No interior, a localidade de Saltinho do Canivete tem o maior número de registros 03. (Veja os mapas abaixo)

Em Rio Negro novos casos também apareceram e o município já se aproxima dos 250 casos, até o fechamento da edição de ontem. Os casos recuperados já se aproximam de 200.

Ao contrário de Mafra, Rio Negro apresenta mais casos no bairros mais populosos do que na área central do município. Os bairros Bom Jesus e bairro Alto cada um com 40 casos, enquanto que a área central 36. Já entre as localidades do interior, a mais infectada é a localidade de Lageado, com 12 casos.