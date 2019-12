Magia do Natal através das janelas do antigo Fórum de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quarta-feira (04), as apresentações do CMEI Agostinho Paizani Filho, da Escola Municipal Olavo Bilac e da cantora Kelly Lukasinski, emocionaram o público que prestigiou o primeiro dia de Cantata Natalina nas janelas do antigo Fórum de Justiça, atualmente sede da Câmara de Rio Negro. Na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, o Coral Resgate fará sua apresentação a partir das 20h.

Após a cantata, o grande momento de euforia da criançada quando o Papai Noel apareceu na sacada, no final das apresentações musicais e depois recebeu a todas as crianças para fotos e entrega de doces e presentes em sua tenda montada ao lado do antigo Fórum.

APÓS 25 ANOS A VOLTA DAS CANTATAS NAS JANELAS DO FÓRUM

Após 25 anos, o povo de Rio Negro, Mafra e região, teve a oportunidade de assistir novamente a uma cantata natalina apresentada nas janelas do antigo Fórum de Rio Negro, atual prédio da Câmara de Vereadores.