Mais cinco candidaturas a prefeito são confirmadas em Riomafra

Hoje é o último dia para os partidos definirem seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Em Mafra no fim de semana mais 3 nomes foram confirmados como candidatos a prefeito e nesta segunda (14) mais uma, no total já são seis postulantes ao cargo, e esse número pode subir.

Na sexta-feira (11) o PRTB confirmou a candidatura do ex-diretor da Maternidade de Mafra, Jeferson Lopes a prefeito. O partido vai de chapa-pura para as eleições com o Nilton Madgiél como candidato a vice-prefeito.

No sábado (12) foi a vez do PSC confirmar seus candidatos, Donizette Rasquinho, o Barreto, como candidato a prefeito e o professor Ronaldo como candidato a vice-prefeito. O partido também vai de chapa pura para o pleito.

Outro partido que também confirmou seu candidato a prefeito no sábado foi o PL. O vereador Edenilson Schelbauer vai ser o candidato do partido. Com convenção marcada para o mesmo dia e no mesmo local o Progressistas confirmou o professor Juliano Munhoz como candidato a vice-prefeito na chapa com o PL. O Solidariedade também aprovou a coligação com o PL e o Progressistas.

Nesta segunda-feira foi a vez do Podemos realizar sua convenção, onde o nome do ex-secretário municipal do governo Jango, Emerson Mass, foi escolhido como candidato a prefeito. Na tarde de ontem, tivemos o conhecimento que a advogada Celina Dittrich seria a candidata a vice-prefeita, sendo assim, o Podemos irá de chapa pura, com Mass e Celina. Porém, havia rumores de que uma reunião entre a Mass e Adriana Dornelles (PSDB), estava agendada para acontecer durante o dia, a pauta: uma possível dobradinha.

Os outros candidatos já confirmados em Mafra são: Vicente Saliba e Marcos Witt (Witinho) do PSL/PDT e Adriana Dornelles e Nicolau Kluska (PSDB).

Rio Negro

Em Rio Negro Alceu Swarowski foi confirmado pelo partido Cidadania como candidato a prefeito, a surpresa ficou na indicação da sua esposa Neusa Swarowski do partido Democracia Cristã como sua vice-prefeita.

Agora são 4 os candidatos a prefeito em Rio Negro: Alceu Swarowki, Bruno Alves, Gari Kiatkoski e James Valério.