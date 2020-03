Mais de duas mil pessoas já foram atendidas em Riomafra

Após o 1º caso confirmado em Rio Negro nesta quinta-feira (26), Riomafra fechou um total de 2143 atendimentos – 1612 em Mafra e 531 em Rio Negro – nesta sexta-feira (27). De todos os atendimentos 28 estão sendo monitorados em Mafra, sendo três casos suspeitos em análise com quatro descartados. Em Rio Negro são sete os casos suspeitos e um descartado.

*Os dados informados foram coletados conforme os últimos dados confirmados pelos municípios até o fechamento desta edição – Rio Negro às 20h50 do dia 26 e Mafra dia 27 às 10h.

MAFRA

Desde o início da crise Mafra vem mantendo a Sala de Informação Covid-19 com o objetivo de informar a população sobre as diretrizes que devem ser tomadas quanto à situação do coronavírus. Com atendimento das 7h30min à s 22h todos os dias da semana – telefone ou WhatsApp – o cidadão é atendido por um atendente profissional da saúde, para responder à s dúvidas quanto ao coronavírus.

Para qualquer caso sintomático-respiratório a indicação é ligar para a sala de Informações, onde será feito o direcionamento, se o paciente, vai para a Unidade Especializada Covid-19, para a UPA, UBS ou se é monitorado de casa. A Unidade Especializada Covid-19 é um espaço montado junto á UPA especializado para atendimento a casos suspeitos da doença.

A Sala de Informação acompanha as pessoas que ficam em casa, ligando diariamente para acompanhar a evolução do quadro clínico.

A UPA também está preparada para receber os pacientes com Coronavírus, a unidade possui dos respiradores disponíveis para atendimento.

Telefones Sala de Informações Covid-19 (também WhatsApp): (47) 98455-9632; (47) 98456-0145; (47) 98436-3523; (47) 98436-2908 e (47) 98436-2398.

RIO NEGRO

Assim como Mafra, Rio Negro também montou uma central de atendimento a população com atendimento diário por telefone e WhatsApp, das 8h à s 20h. Os atendimentos aos casos de síndromes gripais estão sendo centralizados na Unidade Básica de Saúde – UBS Vereador Irajá Martins, na Praça Santo Ângelo na Vila Militar, ao lado do Ginásio de Esportes Prefeito José Muller.

Telefones (WhatsApp): (47) 98913-4920; (47) 98911-3060; (47) 98913-1425; (47) 98910-7164; (47) 98910-0194; (47) 98913-9327