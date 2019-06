Mais de mil pessoas desabrigadas em Riomafra e região

O rio Negro chegou a 9,423 metros acima do nível máximo às 12h desta segunda-feira, logos após começou a baixar. A perspectiva é de que até fim de semana as cheias acabem. A Defesa Civil de Rio Negro estima um prejuízo de 13 milhões. Mafra e Rio Negro decretaram estado de emergência

Mais uma vez Mafra e Rio Negro sofrem com a enchente do rio Negro que nesta segunda-feira (3) chegou ao nível máximo de 9,423 acima do seu nível normal. A última enchente foi em 2014, considerada a terceira maior da história onde as águas ultrapassaram os 13 metros. A maior até hoje registrada foi a de 1983 quando o rio Negro atingiu 14,57 metros.

Cerca de 1000 pessoas tiveram que deixar suas casas e procurar abrigo em casa de familiares ou se abrigarem em ginásios escolas ou salão de igrejas. Em Mafra 383 deixaram suas casas, e em Rio Negro mais de 500 pessoas estão fora de seus lares.

No Ginásio de Esportes José Muller, em Rio Negro, 18 famílias – 55 pessoas – estão alojadas. Outras 114 famílias estão em casa de parentes ou amigos.

O Ginásio do CEMMA, em Mafra, está abrigando 34 famílias, outras três famílias estão no Colégio Jovino Lima, nove no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida e uma na Igreja Brasil para Cristo. 67 famílias estão em casa de familiares ou amigos.

As águas do rio Negro, e do rio da Lança começaram a subir logo após as fortes chuvas que iniciaram na madrugada da última quinta-feira, dia 30, onde o acumulado de chuvas foi acima de 100 mm, 80% da média para o mês de maio todo. As primeiras comunidades atingidas foram a Vila Argentina (Mafra) e Vila Paraná (Rio Negro).

Com a continuidade das chuvas na sexta-feira, e com menor intensidade no sábado e domingo, o rio Negro foi subindo até o meio-dia desta segunda-feira quando atingiu 9,423. Ainda na segunda-feira o nível da água começou a abaixar e na tarde de ontem, às 16 horas, o nível do rio era de 9,2 metros. No fechamento de nossa edição: o nível do rio estava em 9,21 metros

Rio Negro estima que os prejuízos com a enchente ultrapassem os R$ 13 milhões. Mafra ainda não efetuou o cálculo.

AULAS SUSPENSAS

Assim como em Mafra, Rio Negro também continua com as aulas suspensas nas unidades escolares do interior.

O Colégio Caetano continua interditado sem previsão para sua reabertura. A informação extra-oficial é que as aulas deste período serão repostas durante o recesso escolar de julho no colégio Barão de Antonina. Até o momento não temos informação se a escola, neste caso o estado, vai ocupar outro espaço para a continuidade do ano escolar.

Os colégios CEMMA em Mafra e Mario de Oliveira Goeldner também estão com as aulas suspensas.

Mafra e Rio Negro decretam situação de emergênciaOs prefeitos de Mafra e Rio Negro decretaram situação de emergência em virtude das constantes chuvas que assolaram os municípios e a região, especificamente entre os dias 30 de maio e 02 de junho. A decisão foi tomada após uma reunião com os coordenadores da Defesa Civil. E Mafra o prefeito tomou a decisão, nesta segunda-feira 03 após reunião com coordenador regional da Defesa Civil do Estado, Clodoaldo Ribas dos Santos, e com o secretário municipal de governo e cidadania Marco Antônio Neidorf, para deliberar e averiguar os danos causados pela enchente em Mafra e decidiram recomendar a decretação de situação de emergência.

VEJA OS NÚMEROS EM MAFRA

Pessoas atingidas: Adultos 286 Pessoas atingidas: Idosos 11 Pessoas atingidas: Crianças 86 Pessoas atingidas total 383 Famílias desalojadas 62 Famílias desabrigadas (*) 47

PREFEITURAS PEDEM AJUDA ÀS FAMÍLIAS

Ambas as Prefeituras estão solicitando que a ajuda a população na doação de roupas, calçados, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza – principalmente água sanitária.

As doações podem ser feitas diretamente na Defesa Civil ou na Secretaria de Ação Social das dias cidades.

LIONS CLUB OFERECE ALMOÇO AOS DESABRIGADOS

Ontem o Lions Club de Rio Negro preparou um almoço para as famílias alojadas no Ginásio de Esportes José Muller. O clube de serviço preparou, na cozinha da APAE, uma galinhada acompanhada de salada e suco e distribuiu entre os mais de 50 alojados.