Mais de R$ 490 mil em microcrédito foram concedidos a empreendedores de Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro – que atua como Rede de Parceiro da Fomento Paraná desde 2012 – realizou em 2021 a concessão de mais de R$ 490.000,00 em crédito para micro e pequenos empreendedores, sendo atendidas ao longo do ano 249 empresas.

O valor que gira dentro do município, ajuda o empreendedor a realizar investimentos, quitar dívidas, adquirir materiais e assim, colabora também com a economia, fortalecendo o negócio e o comércio como um todo.

Para solicitar crédito junto a Fomento Paraná é fácil e descomplicado, você pode realizar todo processo via WhatsApp através do número (47) 3642-7713, ou se preferir, é possível também comparecer presencialmente para realizar a solicitação diretamente com um agente de crédito nos polos presenciais de atendimento: Prefeitura Municipal de Rio Negro, na Secretaria de Indústria e Comércio, e no distrito do Lageado dos Vieiras, na Subprefeitura Municipal.